Niederlande 1 22:20 bis 23:00 Sonstiges De Rijdende Rechter Klim-er-es-op NL 2016 HDTV Merken Als Ruben Hulzebosch met zijn jonge gezin verhuist naar zijn nieuwe woning in Hengelo, stuit hij op allerlei gebreken. Tijdens het verbouwen ontdekt hij al snel de klimop van buurman Vos op zijn eigen buitenmuur. Deze groene plant komt letterlijk en figuurlijk tussen hen in te staan. Want volgens Hulzebosch veroorzaakt dat groene plakkaat namelijk flinke schade aan zijn woning. De klimop moet weg. Onzin, vindt meneer Vos. Bovendien, die klimop hangt daar al jaren en is prachtig. Een normaal gesprek is niet meer mogelijk, dus schakelt Hulzebosch meester Reid in om het op te lossen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jetske van den Elsen Originaltitel: De Rijdende Rechter