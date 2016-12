Bibel TV 16:00 bis 16:30 Diskussion Die Bibel aus jüdischer Sicht Familie in der Bibel (mit Ruth Lapide und Henning Röhl) Familie in der Bibel (mit Ruth Lapide und Henning Röhl) Live TV Merken In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Die Bibel aus jüdischer Sicht