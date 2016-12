Hessen 04:00 bis 04:25 Ratgeber service: reisen X-mas in New York D 2016 HDTV Live TV Merken New York ist immer eine Reise wert, aber besonders in der Weihnachtszeit zeigt sich die amerikanische Weltmetropole von einer so aufsehenerregenden Seite, wie man es sonst fast nirgendwo erleben kann. Hier ist alles etwas imposanter und prächtiger, und so auch die Dekorationen, die die Stadt in ein regelrechtes Weihnachtsimperium verwandeln. Häuser und Geschäfte sind geschmückt, Straßen mit Lichterketten hell erleuchtet. Kaufhäuser warten mit ganzen Weihnachtsabteilungen auf und sind auch sonntags geöffnet. Allein schon die Schaufensterdekorationen machen einen Bummel durch New York zur Weihnachtszeit zu einem unvergesslichen Erlebnis. Der mit 22 Metern wahrscheinlich höchste geschmückte Weihnachtsbaum befindet sich vor dem Rockefeller Center. Er wird mit mehreren Tausend Lichtern bestückt und bildet damit die perfekte Weihnachtskulisse für die berühmte Eislaufbahn vor dem Rockefeller Center, auf der mehr als 150 Eisläufer gleichzeitig die Kufen schwingen können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Mathias Münch Originaltitel: service: reisen

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 438 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:55 bis 05:00

Seit 203 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 168 Min. Teufelsbraten

Drama

Das Erste 02:55 bis 04:25

Seit 83 Min.