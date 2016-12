Hessen 22:45 bis 00:10 Krimi Der Wolf - Auf eigene Faust N 2008 Nach dem Roman von Gunnar Staalesen Stereo Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Die Suche nach dem verschwundenen Ingenieur Arne Samuelsen stürzt Varg Veum in ein privates Desaster. Zunächst entdeckt er in der Wohnung des Gesuchten eine kopflose Frauenleiche und wird niedergeschlagen. Als er wieder zu sich kommt, fehlt von der Toten jede Spur, und Kommissar Hamre glaubt ihm kein Wort. Schließlich entgeht der Detektiv nur knapp einem Mordanschlag, bei dem seine unbeteiligte Freundin Anna getötet wird. Bei seinen weiteren Ermittlungen tritt der Schnüffler so lange auf der Stelle, bis ihm klar wird, dass Samuelsen nicht der ist, für den er ihn hält. - Der charismatische Norweger Trond Espen Seim alias "Der Wolf" löst in der neuen Episode der skandinavischen Krimireihe nach einem Roman von Gunnar Staalesen einen seiner schwierigsten Fälle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Trond Espen Seim (Varg Veum) Bjørn Floberg (Hamre) Dennis Storhøi (Hallvard Johnsen) Charlotte Grundt (Else Ljones) Kathrine Fagerland (Anna Keilhau) Endre Hellestveit (Isachsen) Christian Rubeck (Kjetil) Originaltitel: Varg Veum Regie: Alexander Eik Drehbuch: Lars Skorpen Kamera: Tore Vollan Musik: Ginge Anvik Altersempfehlung: ab 16