Hessen 20:15 bis 21:00 Reise Herrliches Hessen Unterwegs entlang des Neckars D 2016 2016-12-06 01:55 HDTV Merken Rund 18 Kilometer Neckar gehören zu Hessen oder teilen sich zwischen Hessen und Baden-Württemberg. Und dieser Teil ist wunderschön - einfach herrlich. Er liegt zwischen Neckarsteinach und Hirschhorn. Allein fünf Burgen und Schlösser gibt es auf diesem überschaubaren Abschnitt, viel Wald und viel Überaschendes. Moderator Dieter Voss ist unterwegs am Neckar und trifft auf folgende Menschen: Johannes und Ulrike von Warsberg. Sie bewohnen in Neckarsteinach die Mittelburg und erzählen davon, ein altes Gemäuer in Schuss zu halten und es weiter zu vererben. - Robin Heal. Sie ist mit Leib und Seele Wanderscout. In Simbabwe geboren, ist sie in England aufgewachsen, Deutsch hat sie in der Schweiz gelernt, und nun hat sie so etwas wie Heimat in Neckarsteinach gefunden, wenn sie nicht in der Welt herumwandert. - Rolf van den Berg. Kaffee ist seine Leidenschaft und Neues, Innovatives vorantreiben. So sagt er den Ein-Tassen-Kapselherstellern den "Kampf" an mit einer ganz eigenen Erfindung. - Jürgen Frey. Hochzeiten sind seine Meisterwerke. Auf seinem Hohen Darsberg geht es darum, sich wie zu Hause zu fühlen und ein unbeschreibliches Fest geboten zu bekommen. - Martin Weinbrecht. Wer Drechseln lernen möchte, ist hier an der besten Adresse. Herzlich geht es in der Drechselwerkstatt zu, und das Handwerk wird auf professionellstem Niveau vermittelt. - Karl Hofstädter. Mit einem lecken kleinen Stahlboot fing alles an. Heute ist er Kapitän einer ganzen Flotte, seine neueste Errungenschaft ist "Königin Silvia", ein Boot der Extraklasse. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dieter Voss Originaltitel: Herrliches Hessen