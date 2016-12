Weihnachtshektik in Kaltenthal. Während im Kloster die Vorbereitungen zur Feier für die Kriegswaisen auf Hochtouren laufen, plant Bürgermeister Wöller einen Mallorca-Kurztrip. Doch daraus wird nichts. Die vermögende Witwe Sonja Berger bittet Schwester Hanna, sie auf einer Mission zu begleiten: Sie möchte im Wallfahrtsort Fatima ihre Jugendliebe suchen. Auch Wöller hat starkes Interesse zu helfen: Er hat Waisen-Gelder veruntreut und hofft auf eine großzügige Spende der Witwe. Turbulente Tage erwarten das Trio - und fast sieht es so aus, als würde Wöller ein "besserer Mensch" werden. - Gedreht wurde das unterhaltsame Special überwiegend in Portugal, unter anderem in Sesimbra und Portinho da Arrabida. In Google-Kalender eintragen