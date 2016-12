Hessen 10:00 bis 10:50 Reportage Elefant, Tiger & Co. Geschichten aus dem Leipziger Zoo - Kein Urlaub auf dem Bauernhof Kein Urlaub auf dem Bauernhof D 2012 2016-12-07 04:55 Untertitel Live TV Merken Im Tierkindergarten gibt es jeden Tag Theater - kein Wunder bei rund siebzig Tieren, die auf dem Bauernhof leben. Zwischendurch müssen die Ställe geputzt, die Mahlzeiten serviert und Medikamente gereicht werden. Die Schwangerschaft von Elefantenkuh Hoa schreitet voran. In ihrem schon reiferen Alter und als Erstgebärende ist die Geburt nicht ohne Risiko. Darum wird trainiert. Hoa soll sich auf die Seite legen und sich am Ohr berühren lassen. Leichter gesagt als getan bei einer sensiblen Dame, die sich eigentlich von niemandem anfassen lässt. Ab auf die Insel heißt es für das Faultier-Pärchen Leander und Faulinchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Elefant, Tiger & Co.