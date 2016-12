ARD alpha 16:00 bis 16:30 Magazin Sehen statt Hören Wochenmagazin für Hörgeschädigte Wege zur Selbstständigkeit D 2016 Untertitel 16:9 Live TV Merken * Eyk Kauly, Darsteller im Film "Stiller Löwe", von Holger Ruppert Schauspielerei fasziniert ihn schon als Kind. Er will selbst Musikvideos schneiden. Einfach ein Künstler sein. Doch gehörlos und Schauspieler? Unmöglich! Wirklich? Eyk Kauly ist in eine hörende Familie in einem kleinen Dorf nahe Dresden hineingeboren. Er wächst gehörlos auf, doch die Gebärdensprache ist zu dieser Zeit in Sachsen verboten. So muss Eyk sprechen üben - in einer Schwerhörigenschule. Lippenablesen wird verlangt - das ist sein Alltag. Geliebt hat er das nicht. Sogar das Fernsehen verleidet ihm das ständige auf die Lippen starren. Nur wenn Musikvideos laufen, ist Eyk fasziniert. Künstler sein, das ist sein Traum - am liebsten auch solche Videos schneiden. Doch seine Familie hält nicht viel davon. Er soll sich in sein "Schicksal" fügen... Nach Abschluss der Gehörlosenschule rät ihm sein Lehrer, dass er sein Abitur machen soll. Das geht jedoch nur in Essen - und diesen Umzug würde seine Mutter nie erlauben. Mit einer kleinen List gelingt es ihm dennoch, die Unterschrift seiner Mutter für das Vorhaben zu bekommen. Eyk macht also sein Fachabitur und beginnt ein Studium der Filmproduktion. Das bricht er ab. Privat produziert er kleinere Musikvideos und spielt Theater. Dann passiert es: Ein Theater aus Hamburg wird auf ihn aufmerksam. Gesucht wird ein Schauspieler, der sprechen und gebärden kann. Das passt auf Eyk. So wird sein Hobby auf einmal zum Beruf - und er zum erfolgreichen Schauspieler. Mittlerweile gibt Eyk sein Wissen auch weiter: Er leitet gemeinsam mit der Theaterpädagogin Susanne Tod einen inklusiven Theaterclub - für hörende, schwerhörige und gehörlose Jugendliche. Seine Botschaft ist dabei klar: Haltet an euren Träumen fest! Er tut es. Bis heute. * Buchvorstellung: Joachim Klenk und Matthias Schulz "Mit fliegenden Händen", von Thomas Zander Es trägt einen wunderschönen Titel - und widmet sich voll und ganz der Gebärdensprache: "Mit fliegenden Händen" heißt ein neu erschienenes Buch. Sehen statt Hören stellt es vor - mitsamt den Autoren. Joachim Klenk und Matthias Schulz sind seit mehr als zwanzig Jahren Gehörlosenpfarrer und Krankenhausseelsorger - und somit sehr eng vertraut mit gehörlosen Menschen und deren Familien. Ihre Erfahrungen haben sie in dem Buch "Mit fliegenden Händen" niedergeschrieben. Mit ihren Geschichten wollen die beiden Autoren besondere Einblicke und überraschende Perspektiven in die Erlebniswelt der Gehörlosen geben. Wie schreibt man ein Buch - zu zweit? Eigentlich ganz einfach: Joachim Klenk und Matthias Schulz kennen sich seit Jahrzehnten und pflegen einen intensiven Austausch. Irgendwann hatten sie die Idee, zusammen ein Buch zu schreiben. Sie haben ihre Geschichten aufgeschrieben und sich gegenseitig zugeschickt, gelesen und kommentiert. Eines Tages saßen sie dann gemeinsam vor ihrem Werk und haben letzte Korrekturen vorgenommen. Doch was wollen die beiden mit ihrem Buch erreichen? Sie wollen die Gehörlosengeschichte, die positiven Entwicklungen, die interessanten Persönlichkeiten darin bekannt machen - sowohl bei den Hörenden als auch bei den Gehörlosen. Das Buch erzählt Geschichten aus dem 18. Jahrhundert genauso wie ganz aktuelle Begebenheiten. Da gibt es Geschichten zum Schmunzeln und welche, die betroffen machen. Und vieles davon ist kaum bekannt. Bis jetzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sehen statt Hören