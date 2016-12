Animal Planet 15:40 bis 16:25 Dokumentation Whale Wars - Krieg den Walfängern! Im Angesicht des Feindes USA 2012 Merken Die "Steve Irwin" wird in der Antarktis seit fünf Tagen von der "Shonan Maru 2" verfolgt. Das Sicherheitsschiff der Walfangflotte hat bereits einen Trimaran der Tierschützer versenkt. Die "Ady Gil" hatte im Jahr 2010 bei einer Kollision nahe der Commonwealth-Bucht nicht den Hauch einer Chance. Kapitän Paul Watson und seine Crew befürchten, dass die japanischen Fischer im Südpolarmeer erneut auf Konfrontationskurs gehen. Alex Cornelissen und sein Team halten derweil 1600 Kilometer südlich Ausschau nach dem Fabrikschiff der Walfänger. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Campbell Holland (Himself - Bob Barker Chief Engineer) Michael May (Mikey May) Originaltitel: Whale Wars Altersempfehlung: ab 12