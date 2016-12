TNT-Serie 03:55 bis 04:35 Serien Revenge Asche USA 2014 16:9 Merken Im letzten Moment kann Jack Emily aus den Flammen retten. Um ihre Schwester zu schützen, verschweigt Emily der Polizei, dass sie nicht alleine in der Bar war. Louise will sich indes mit Victoria treffen, wird allerdings abgewimmelt. Die Matriarchin versucht derweil, David zu manipulieren, und bittet Margaux um einen Kredit, um ihrer Familie wieder ein finanzielles Polster zu verschaffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emily VanCamp (Emily Thorne) Madeleine Stowe (Victoria Grayson) Gabriel Mann (Nolan Ross) Christa B. Allen (Charlotte Grayson) Joshua Bowman (Daniel Grayson) Nick Wechsler (Jack Porter) James Tupper (David Clarke) Originaltitel: Revenge Regie: Colin Bucksey Drehbuch: Alex Taub Kamera: Cynthia Pusheck Musik: Fil Eisler

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 439 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:55 bis 05:00

Seit 204 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 169 Min. Teufelsbraten

Drama

Das Erste 02:55 bis 04:25

Seit 84 Min.