TNT-Serie 01:00 bis 01:50 Krimiserie The Frankenstein Chronicles The Fortunes of War GB 2015 16:9 Marlott und Pritty sollen sich mit Auftragsmördern treffen. Im Tunnelsystem unter dem Smithfield Markt treffen die beiden auf Mrs. Bishop und ihre Söhne, die auf Bestellung töten. Er erklärt ihnen, dass er eine frische Leiche brauche, und verabredet ein Treffen mit ihnen. Schauspieler: Sean Bean (John Marlott) Charlie Creed-Miles (Pritty) Shaun Mason (Seth Bishop) Darren Kent (Asa Bishop) Kate Dickie (Mrs. Bishop) Richie Campbell (Nightingale) Eloise Smyth (Flora) Originaltitel: The Frankenstein Chronicles Regie: Benjamin Ross Drehbuch: Benjamin Ross, Mike Walden Musik: Harry Escott, Roger Goula Sarda