TNT-Serie 20:15 bis 21:00 Actionserie Arrow Schwarze Pfeile USA 2012 16:9 Merken Als Oliver erfährt, dass seine Mutter und Thea kein Weihnachten mehr feiern, seitdem er und sein Vater verschwunden sind, will er sie für die verlorene Zeit entschädigen und eine Weihnachtsparty veranstalten. Tommy fragt Laurel, ob sie gemeinsam mit ihm die Feiertage verbringen will, doch die will lieber mit ihrem Vater zusammen sein, da ihre gestorbene Schwester an Weihnachten Geburtstag hatte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Amell (Oliver Queen) Colin Donnell (Tommy Merlyn) David Ramsey (John Diggle) Willa Holland (Thea Queen) Susanna Thompson (Moira Queen) Paul Blackthorne (Detective Quentin Lance) Katie Cassidy (Laurel Lance) Originaltitel: Arrow Regie: John Dahl Drehbuch: Marc Guggenheim, Greg Berlanti Kamera: Gordon Verheul, Glen Winter Musik: Blake Neely