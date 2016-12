TNT-Serie 18:40 bis 19:30 Krimiserie Cold Case Doppelmoral USA 2007 16:9 Merken Die Spur führt Rush ins Jahr 1988. Claire schließt sich einer Gruppe von Mitschülern an, die sich einem schwerwiegenden Gelübde verpflichtet haben: Sie wollen nach christlichen Grundsätzen leben und keusch bleiben.Allerdings erfährt Carrie bald, dass ihre neuen Freunde den Moralkodex nicht sehr ernst nehmen. Schlimmer noch: Hinter ihrer unschuldigen Maske verbergen sich ungeheure Agressionen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Lilly Rush) Danny Pino (Scotty Valens) John Finn (John Stillman) Jeremy Ratchford (Nick Vera) Thom Barry (Will Jeffries) Tracie Thoms (Kat Miller) Kayla Mae Maloney (Carrie Swett '98) Originaltitel: Cold Case Regie: Roxann Dawson Drehbuch: Liz W. Garcia Kamera: Donald E. Thorin Musik: Michael A. Levine