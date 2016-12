TNT-Serie 12:40 bis 13:25 Krimiserie Murder in the First Vaterfreuden USA 2014 16:9 Merken Terry English und Hildy Mulligan versuchen weiterhin, mehrere Verdächtige - unter anderem auch den Milliardär Erich Blunt - mit dem Tod der Flugbegleiterin Cindy Strauss in Verbindung zu bringen. Als Blunt bemerkt, dass die Luft für ihn immer dünner wird, engagiert er einen der besten Anwälte der Stadt. Hildy wird indes von einem jungen Mann um Hilfe gebeten, der sich Sorgen um seine Mutter macht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Taye Diggs (Terry English) Kathleen Robertson (Hildy Mulligan) James Cromwell (Warren Daniels) Richard Schiff (David Hertzberg) Nicole Ari Parker (District Attorney Jacqueline Perez) Currie Graham (Mario Siletti) Ian Anthony Dale (Jim Koto) Originaltitel: Murder in the First Regie: Rick Wallace Drehbuch: Steven Bochco, Eric Lodal, Alison Cross Musik: The Hat