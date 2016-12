AXN 16:10 bis 16:55 Krimiserie Flashpoint - Das Spezialkommando Stunde der Wahrheit CDN 2009 16:9 Merken Geiseln retten, Gangs überführen, Bomben entschärfen - Das ist das tägliche Brot der Special Response Unit (SRU), einer Spezialeinheit der Polizei in Toronto! Bei einer VIP-Veranstaltung wird die Frau des Gastgebers entführt und taucht kurz darauf mit einem Bomben-Halsband wieder auf: Sie ist ein lebender Erpresserbrief. Der Gastgeber soll während seiner Festrede in aller Öffentlichkeit seine Sünden gestehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Dillon (Ed Lane) Enrico Colantoni (Sergeant Gregory Parker) Amy Jo Johnson (Julianna 'Jules' Callaghan) David Paetkau (Sam Braddock) Michael Cram (Kevin 'Wordy' Wordsworth) Sergio Di Zio (Mike 'Spike' Scarlatti) Mark L. Taylor (Lou 'Lewis' Young) Originaltitel: Flashpoint Regie: Stephen Surjik Drehbuch: Tassie Cameron Kamera: Stephen Reizes Musik: Ari Posner Altersempfehlung: ab 16