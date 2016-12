History 00:30 bis 01:20 Dokusoap American Pickers - Die Trödelsammler Gute Ernte USA 2014 Stereo 16:9 Merken In South Dakota besuchen die Jungs ein paar Großsammler und vergucken sich gleich in ein seltenes Auburn-Cabrio von 1935. Aber um solch ein spektakuläres Geschäft abzuschließen, braucht man fachkundigen Rat, sehr viel Diplomatie und viel Einsatz. Zurück in Iowa besuchen die Jungs den Harley-Fan Arvin, der bereit ist, ein paar Gegenstände aus seiner großen Sammlung zu verkaufen. Auch wenn seine Lager bis oben hin vollgepackt sind, ist Mike wild entschlossen, dort hineinzukommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mike Wolfe (Himself) Originaltitel: American Pickers Musik: Ron Wasserman, Frank Meyer Altersempfehlung: ab 12