History 16:00 bis 16:30 Dokusoap Die Werkstatt-Helden Hundsgemein USA 2015 Stereo 16:9 Merken Danny und die Jungs treffen einen Kunden, der seinen Ford Anglia Dragster von 1959 professionell verschönern lassen will. Unterdessen bauen Shannon und Ryan für einen Kunden eine maßgeschneiderte Harley Davidson Bagger, indem sie ein altes Polizeimotorrad verwenden. Shannon ist es leid, ständig von Mike und Roli beobachtet zu werden, also schickt sie diese auf eine Spezialtour. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Counting Cars Altersempfehlung: ab 12