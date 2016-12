History 10:05 bis 10:55 Dokumentation Die Top 10 Geheimnisse über... Die amerikanische Flagge USA 2014 Stereo 16:9 Merken Die amerikanische Flagge ist eines der bekanntesten Symbole der Welt. Viele haben sie in der Nationalhymne besungen, einen Eid auf sie geschworen oder sie stolz geschwenkt. Dennoch ranken sich rund um das Sternenbanner viele unbekannte Geschichten. Vom ersten Entwurf der Flagge bis zur Reise auf den Mond hat die Flagge eine einzigartige Reise durch die amerikanische Geschichte gemacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 10 Things You Don't Know About Altersempfehlung: ab 12