Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Terror bei Air France 1994 CDN 2004 Heiligabend 1994. Vier algerische Terroristen der fundamentalistischen Organisation "Bewaffnete Islamische Gruppe" (GIA) kapern auf dem Flughafen von Algier eine Air France-Maschine. Mit dieser Aktion sollen in dem nordafrikanischen Land inhaftierte Islamistenführer freigepresst werden. Doch das eigentliche Ziel der Terroristen ist Paris. Gut sieben Jahre vor dem 11. September von New York wollen sie das Flugzeug in den Eiffelturm steuern. Weil die Maschine für diese Strecke zu wenig Sprit getankt hat, kommt es zur Zwischenlandung in Marseille - und zum Einsatz der französischen Spezialeinheit G.I.G.N.. Schauspieler: Stephen Bogaert (Narrator) Jean Pearson (Bernard Dhellemme - Captain) Jean-Michel Nadeau (Jean-Paul Borderie - Co-Pilot) Jean-Marc Fontaine (Alain Bossuat - Flight Engineer) Elizabeth Lennie (Claude Burgniard - Flight Attendant) Jeremy From (Christophe Morin - Flight Attendant) Elie Gemael (Yahia) Originaltitel: Air Crash Investigation Regie: Chantal Hébert Drehbuch: Chantal Hebert Musik: Anthony Rozankovic