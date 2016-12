National Geographic 19:10 bis 20:10 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Auf Kurs ins Unwetter CDN 2011 Stereo 16:9 Merken 4. April 1997: Eine DC10 der Southern Airways ist auf dem Rückflug von Huntsville, Alabama, nach Atlanta, Georgia, als sich plötzlich ein heftiger Sturm ankündigt. Die Piloten halten Kurs, steuern durch das Unwetter und geraten in einen teuflischen Hagelsturm. Der Hagel peitscht so heftig, dass er die Frontscheibe der Maschine beschädigt. Wenig später fallen wichtige Instrumente aus. Die Piloten entschieden sich zu einem riskanten Manöver: Sie wollen auf einem Highway notlanden. Doch bei dem Unterfangen finden 62 Passagiere und acht Menschen am Boden den Tod. 21 Menschen an Bord der Maschine überleben die Katastrophe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Air Crash Investigation