National Geographic 13:05 bis 13:55 Dokumentation Mega Breakdown - Recycling XXL Zurück in die Zukunft USA 2009 Dolby 16:9 HDTV Ohne sie hätte kein Space Shuttle den Weg ins All geschafft: Die Solid Rocket Boosters (SRBs) sorgten als Hilfsraketen dafür, dass das Raumschiff, das zwischen 1981 und 2011 für die NASA im Einsatz war, den nötigen Schub bekam, um in die Erdumlaufbahn zu gelangen. Sobald die Booster nach etwa zwei Minuten ihren Treibstoff verbrannt hatten, wurden sie vom Rest des Shuttles abgekoppelt und segelten an Fallschirmen ins Meer - so konnten die teuren Raketen erneut verwendet werden. "Zurück in die Zukunft" zeigt, wie das "Raketen-Recycling" funktionierte: von oft riskanten Bergungsmanövern auf hoher See über die Generalüberholung der gewaltigen Stahltanks bis zum erneuten Befüllen mit dem hochexplosiven Feststoff-Treibstoff APCP. Originaltitel: Mega Breakdown - Recycling XXL