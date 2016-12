National Geographic 07:05 bis 07:30 Dokumentation Science of Stupid: Wissenschaft der Missgeschicke D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Während die meisten zur Musik mit dem Fuß wippen, reißt sich mancher Heavy Metal-Fan beim Headbanging fast sein Haupt ab: Was bei den rhythmischen Kopfbewegungen alles schiefgehen kann und wieso, erklärt Moderator und Schauspieler Jochen Schropp anhand einer Selektion populärer Amateuraufnahmen. Nicht weniger interessant ist auch seine Analyse waghalsiger Über-Kopf-Hebungen wie beim Eistanz oder Ballett. Zu guter Schluss rät Schropp von allzu unvorsichtigen Sprüngen in Tonnen oder Eimer ab. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jochen Schropp Originaltitel: Science of Stupid

