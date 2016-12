TNT Comedy 12:55 bis 13:15 Comedyserie Happily Divorced Frankie USA 2012 16:9 Merken Fran lernt Frankie kennen und glaubt, in ihm endlich eine neue Liebe gefunden haben. Der hinreißende New Yorker ist gerade dabei, in LA eine Pizzeria zu eröffnen. Doch als Elliot wieder auf der Bildfläche erscheint und endlich eine feste Bindung mit Fran eingehen will, weiß diese nicht mehr weiter. Für wen soll sie sich entscheiden, den Rocker oder den Pizzabäcker? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fran Drescher (Fran Lovett) John Michael Higgins (Peter Lovett) Tichina Arnold (Judi Mann) Valente Rodriguez (Cesar) Robert Walden (Glen Newman) Rita Moreno (Dori Newman) D.W. Moffett (Elliot) Originaltitel: Happily Divorced Regie: Lee Shallat Chemel Drehbuch: Chad Drew Kamera: George Mooradian Musik: Gavin Lurssen, Ran Pink