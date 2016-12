TNT Comedy 07:00 bis 07:20 Comedyserie King of Queens Kein Mann der großen Worte USA 2005 16:9 Merken Als Carrie gefragt wird, wie sie sich in Doug verliebt hat, erinnert sie sich an einen poetischen Satz, der sie unwahrscheinlich beeindruckt hat. Als sie feststellt, dass Doug diesen Satz aus einem Film geklaut hat, beginnt sie, an ihrer Entscheidung von damals zu zweifeln. Fortan versucht Doug mit allen Mitteln, Carrie zu beweisen, dass er seine Gefühle auch in Worte fassen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Patton Oswalt (Spence Olchin) Gary Valentine (Danny Heffernan) Nicole Sullivan (Holly Shumpert) Jesse Burch (Store clerk) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Owen Ellickson, Mike Soccio Kamera: Wayne Kennan Musik: Kurt Farquhar

