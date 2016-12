Syfy 04:00 bis 04:45 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Shakaar USA 1995 Stereo 16:9 Merken Nach dem Tod des bajoranischen Premierministers, erklärt Kai Winn sich selbst zum Oberhaupt der Regierung. Sie erteilt Kira den Auftrag, Landmaschinen von den Bauern in der Provinz D'Kor abzuziehen. Dort trifft Kira auf Shakaar, mit dem sie vor Jahren gemeinsam in der Widerstandsbewegung kämpfte. Shakaar will die Maschinen keinesfalls herausgeben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Avery Brooks (Benjamin Sisko) Rene Auberjonois (Odo) Nana Visitor (Kira Nerys) Alexander Siddig (Dr. Bashir) Colm Meaney (Chief O´Brien) Armin Shimerman (Quark) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Jonathan West Drehbuch: Gordon T. Dawson Kamera: Jonathan West Musik: Dennis Mccarthy, Paul Baillargeon

