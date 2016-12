Syfy 21:50 bis 22:40 SciFi-Serie Stargate: Atlantis Ein freier Tag CDN, USA 2007 Stereo 16:9 Merken Endlich hat das Atlantis-Team einen freien Tag und kann mal wieder so richtig ausspannen. Doch mit der Ruhe ist es bald vorbei: eine Explosion erschüttert die Station. Offenbar ist der Körper eines Forschers wie eine Bombe explodiert. Sofort macht sich Dr. McKay auf die Suche nach der Ursache. Der Wissenschaftler arbeitete kurz vor seinem Tod zusammen mit einem Kollegen an einer Antiker-Maschine. McKay glaubt, dass diese aus allen sich in der Nähe befindenden Personen tickende Zeitbomben macht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Flanigan (Lt. Colonel John Sheppard) Torri Higginson (Dr. Elizabeth Weir) Rachel Luttrell (Teyla Emmagan) Jason Momoa (Ronon Dex) Paul McGillion (Dr. Carson Beckett) David Hewlett (Dr. Rodney McKay) Matthew Del Negro (Mike Branton) Originaltitel: Stargate: Atlantis Regie: William Waring Drehbuch: Martin Gero Kamera: Brenton Spencer Musik: Joel Goldsmith