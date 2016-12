Syfy 12:45 bis 13:35 SciFi-Serie Stargate: SG-1 Neue Machtverhältnisse (2) USA 2004 Stereo 16:9 Merken Teal'c kehrt ohne Sam zur Erde zurück, um O'Neill zu retten, bevor das Wissen der Antiker ihn tötet. Doch um eine Waffe zu bauen, die die Replikatoren vernichten kann, benötigt O'Neill genau dieses Wissen. Die vermisste Sam erwacht unterdessen in Montana. Dort trifft sie auf ihren Freund Pete, glaubt aber, in einem Traum gefangen zu sein. An Bord des Replikatorenschiffs muss Fifth mit ansehen, wie ein neuer Replikator mit Sams Aussehen geboren wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jonathan "Jack" O'Neill) Michael Shanks (Daniel Jackson) Amanda Tapping (Captain/Major Samantha "Sam" Carter) Christopher Judge (Teal'c) Don S. Davis (General George S. Hammond) Kira Clavell (Amaterasu) Torri Higginson (Dr. Elizabeth Weir) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Andy Mikita Drehbuch: Robert C. Cooper Kamera: James Alfred Menard Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12