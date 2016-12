TNT Film 18:35 bis 20:15 Komödie Das Bombengeschäft USA 1983 16:9 20 40 60 80 100 Merken Satire über den Rüstungswahn: Eine Bande skrupelloser aber drittklassiger Waffenhändler verdienen ihren Lebensunterhalt damit Ladenhüter an zu verschachern, als sie durch einen Zufall die Chance erhalten, einen Deal zwischen einem amerikanischen Rüstungskonzern und einem südamerikanischen Diktator auszuhandeln. Es scheint ein Bombengeschäft zu werden - oder etwa nicht? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chevy Chase (Eddie Muntz) Sigourney Weaver (Mrs. DeVoto) Gregory Hines (Ray Kasternak) Vince Edwards (Frank Stryker) Wallace Shawn (Harold DeVoto) Richard Libertini (Masaggi) William Marquez (General Cordosa) Originaltitel: Deal of the Century Regie: William Friedkin Drehbuch: Paul Brickman Kamera: Richard H. Kline Musik: Arthur B. Rubinstein Altersempfehlung: ab 14