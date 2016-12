Disney XD 20:15 bis 20:35 Trickserie Phineas und Ferb Folge: 66 Lauf, Candace, lauf / Das Heißluftballon - Rennen USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken (1) Inspiriert durch eine Dokumentation über Geparden, entwickeln Phineas und Ferb Super-Schuhe. Candace hat sich währenddessen etwas zu viel zugemutet und muss an zwei Orten gleichzeitig sein. Also "borgt" sie sich Phin und Ferbs Super-Schuhe, doch das sind nur Prototypen, die machen was sie wollen. (2) Phineas und Ferb besuchen zusammen mit ihren Freunden ihre Großeltern. Während die Kinder ein Heißluftballon-Rennen veranstalten, genießt Candace ihre Freizeit und gibt es auf, die Jungs auffliegen lassen zu wollen. Doch schon bald lernt sie, was es heißt, Durchhaltevermögen zu zeigen. (1) Inspiriert durch eine Dokumentation über Geparden, entwickeln Phineas und Ferb Super-Schuhe. Candace hat sich währenddessen etwas zu viel zugemutet und muss an zwei Orten gleichzeitig sein. Also "borgt" sie sich Phin und Ferbs Super-Schuhe, doch das sind nur Prototypen, die machen was sie wollen. (2) Phineas und Ferb besuchen zusammen mit ihren Freunden ihre Großeltern. Während die Kinder ein Heißluftballon-Rennen veranstalten, genießt Candace ihre Freizeit und gibt es auf, die Jungs auffliegen lassen zu wollen. Doch schon bald lernt sie, was es heißt, Durchhaltevermögen zu zeigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Dan Povenmire, Jay Lender, Robert F. Hughes Drehbuch: Jeff "Swampy" Marsh, Dan Povenmire Altersempfehlung: ab 6