Disney XD 19:10 bis 19:30 Trickserie Star gegen die Mächte des Bösen Folge: 10 Flucht aus St. Olga USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Star muss sich ihrer größten Angst stellen, als sie versucht, Prinzessin Ponykopf an deren Geburtstag aus dem Heim für schwererziehbare Prinzessinnen zu befreien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star vs the Forces of Evil Altersempfehlung: ab 6