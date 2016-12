FOX 22:30 bis 23:15 Serien Good Wife Griff nach dem Strohhalm USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Carys Prozess ist beendet - und er kommt hinter Gitter. Damit er darauf so gut wie möglich vorbereitet ist, beauftragt er kurzerhand einen Gefängnisberater. Und auch das Kanzlei-Team von Florrick/Agos/Lockhart tut sein Möglichstes, um Cary in dieser schwierigen Situation zu unterstützen. Alicia muss ebenfalls gut vorbereitet sein, denn von dem anstehenden TV-Duell hängt für sie viel ab. Professionelle Hilfe erhofft sie sich von Englisch-Professor Adrian Fluke... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julianna Margulies (Alicia Florrick) Matt Czuchry (Cary Agos) Archie Panjabi (Kalinda Sharma) Alan Cumming (Eli Gold) Matthew Goode (Finn Polmar) Christine Baranski (Diane Lockhart) Chris Noth (Peter Florrick) Originaltitel: The Good Wife Regie: Rosemary Rodriguez Drehbuch: Erica Shelton Kamera: Tim Guinness Musik: David Buckley Altersempfehlung: ab 12