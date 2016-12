FOX 12:30 bis 13:15 Fantasyserie Sleepy Hollow Das Opfer USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Moloch steht kurz vor seinem großen Ziel: der Apokalypse auf Erden. Doch Ichabod Crane und Abbie Mills sind gerüstet. Die beiden Partner müssen um jeden Preis eine drohende Schreckensherrschaft des Dämons verhindern. Im Besitz des "Schwerts des Methusalem" eilen sie zu Fredericks Landsitz. Dort wollen sie zunächst Katrina aus den Fängen des kopflosen Reiters befreien, doch der Reiter des Todes stellt sich ihnen in den Weg. Ausgerüstet mit dem mächtigen Schwert, schreitet Ichabod zum Kampf. Unterdessen verhört Katrina den inhaftierten Abraham - was Crane zunehmend misstrauisch macht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Mison (Ichabod Crane) Nicole Beharie (Abbie Mills) Orlando Jones (Captain Frank Irving) Katia Winter (Katrina Crane) Lyndie Greenwood (Jenny Mills) John Noble (Henry Parrish) Matt Barr (Nick Hawley) Originaltitel: Sleepy Hollow Regie: Dwight H. Little Drehbuch: Mark Goffman Kamera: Glen Keenan Musik: Robert Lydecker