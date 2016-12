Disney Cinemagic 09:45 bis 12:00 Musikfilm Mary Poppins USA 1964 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Im Haus des Londoner Bankdirektors Banks (David Tomlinson) bemüht man sich zwar um eine standesgemäss strenge Erziehung der beiden Kinder Jane (Karen Dotrice) und Michael (Matthew Garber). Doch die zwei Rangen sind nicht leicht zu zähmen. Als ihr Kindermädchen entnervt kündigt, muss sofort Ersatz her, denn Mrs. Banks (Glynis Johns) kümmert sich als engagierte Suffragette mehr um die Rechte der Frau als um die Nachkommen. Glücklicherweise weht da ein günstiger Wind die gute Fee Mary Poppins (Julie Andrews) ins Haus, die den Job übernimmt. Mit ihren magischen Kräften gewinnt sie im Nu die Herzen der Kinder und eröffnet ihnen ein Wunderland der Fantasie und der Lebensfreude. Als der gestrenge Vater das tolle Treiben unterbinden und die zwei mit dem Ernst des Lebens bekannt machen will, endet der Versuch in einer Katastrophe. Diese macht aber aus dem Bankier wieder einen Menschen. "Supercalifragilisticexpialidocious" - wer den Zungenbrecher aus dem Musical vergessen haben sollte, kann jetzt wieder fleissig üben. Und mitsummen lässt sich mit den anderen Erfolgsmelodien wie "Chim Chim Cheree" - einen der fünf Oscars gab es für diesen Song. Julie Andrews holte sich in ihrem Filmdebüt auch gleich die begehrte Statue. Punkto Kombination von Realfilm und Animation setzte "Mary Poppins" Masstäbe, die noch heute kaum übertroffen werden. Zu den tricktechnischen Höhepunkten zählen Dick van Dykes Tanz mit den gezeichneten vier Pinguinen, der Ausritt mit den Karussellpferden und die schwebende Teegesellschaft. "Mary Poppins" ist einer der schönsten Disneyfilme, voll ausgelassenem Humor und übersprudelnder Fantasie, mitreissender Musik und beschwingten Tanzeinlagen, grossartiger Tricks und genialen Einfällen: ein ungetrübtes Vergnügen für Kinder ohne Altersgrenze - auch nach oben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julie Andrews (Mary Poppins) Dick Van Dyke (Bert / Mr. Dawes) David Tomlinson (Mr. Banks) Glynis Johns (Mrs. Banks) Karen Dotrice (Jane Banks) Matthew Garber (Michael Banks) Elsa Lanchester (Katie Nanna) Originaltitel: Mary Poppins Regie: Robert Stevenson Drehbuch: Bill Walsh, Don DaGradi Kamera: Edward Colman Musik: Richard M. Sherman, Robert B. Sherman