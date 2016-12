KI.KA 20:35 bis 21:00 Dokumentation Band Camp Berlin Ganz schön schön! D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Ganz schön schön!: Gespannte Erwartungen bei den INGREDIENTS: Lissi, Julian, Leo, Marcel und Luca wollen heute mit ihrem ersten selbstgeschriebenen Song punkten. Gerade mal eine knappe Woche hatte die Band Zeit, an eigenem Material zu arbeiten. Entsprechend neugierig sind die Mentoren Lu, Tiemo, Anne-Katrin und Gerald, was aus dem großen Plan der Fünf geworden ist, Selbstverfasstes auf die Bühne zu bringen. Als die Band auf der Show-Stage der Berliner Noize Fabrik losrockt, verfliegen schnell alle Zweifel: "Disappear", der erste INGREDIENTS-Song, ist ein echter Kracher - und die Mentoren sind begeistert. Nun stellt sich allerdings noch die Frage, wie die Band das restliche Programm ihres ersten großen Bühnenauftritts am folgenden Tag bestreiten will. Zwar haben die Fünf mit "Pumped Up Kicks" noch einen gut passenden Cover-Song auf der Setlist, doch "Learn To Fly" - ein Hit der Foo Fighters und Ausgangspunkt der gemeinsamen Arbeit - ist immer noch ein "Problemkind": Nachdem die Band viele Tage gemeinsam und mit Hilfe von Coaches an dem Song gewerkelt hat, stimmt jetzt zwar die Tonlage von Sängerin Lissi - doch nun ist das Lied für Sänger Julian eine Spur zu hoch. Guter Rat ist teuer, und den Fünfen läuft die Zeit davon? Antworten auf die Frage, wie die INGREDIENTS ihre Stimmen in Einklang bringen können, kommen von Some Poetries. Die Berliner Band steht für tollen Harmoniegesang, der auch ihren Song "Change" aus dem Film "Der geilste Tag" auszeichnet. Im bandeigenen Proberaum geben die Jungs nicht nur Gesangstipps, sondern auch eine mehrstimmige Kostprobe ihres Könnens gemeinsam mit Mentor Tiemo Hauer, auf dessen Label die Some Poetries gesignt sind. Keyboarder Marcel blickt zur gleichen Zeit hinter die Kulissen des Showgeschäfts. Bei Konzertveranstalter Trinity Music zeigt ihm Firmenchef Thomas, wie man die Auftritte einer Band bewirbt und wie Konzert-Tipps zu den Musikfans gelangen. Bei Trinity ist auch Marcels Tatkraft gefragt: Beim Sortieren hunderter Flyer darf nichts durcheinander gehen? Band-Tipp dieser Folge: Sportfreunde Stiller und AnnenMayKantereit zum Thema "Magische Momente" In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Band Camp Berlin