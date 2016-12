KI.KA 19:00 bis 19:25 Trickserie Yakari Das blaue Pferd / Der tollpatschige Waschbär F 2005-2016 2016-12-07 11:15 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Das blaue Pferd: Die Bisons bieten den Sioux-Indianern alles, was sie zum Leben brauchen. Nahrung, Kleidung für den Winter und Sehnen für die Bögen, mit denen sie auf die Jagd gehen. Doch seit einiger Zeit ist weit und breit kein einziger Bison mehr zu finden. Deshalb brechen die Jäger des Stammes in alle Himmelsrichtungen aus, um nach ihnen zu suchen. Auch Yakari und Kleiner Dachs dürfen sich daran beteiligen. Ihr Weg führt sie zu den "Feindseligen Bergen", einem gefährlichen Felsmassiv. Dort rät Großer Adler seinem Schützling, nach einem blauen Pferd zu suchen. Der tollpatschige Waschbär: Yakari nimmt sich eines jungen Waschbären an, der den Namen "Tollpatsch" trägt. Und tatsächlich heißt das kleine, quirlige Fellknäuel nicht umsonst so. Denn alles, was der Waschbär anfasst, geht schief. So ist es kein Wunder, dass Tollpatsch von den anderen Tieren des Flusses gemieden wird. Yakari merkt schnell, dass es Tollpatsch eigentlich nur gut meint. Doch wie kann er dem kleinen Waschbären helfen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Mia Diekow (Yakari) Marc Seidenberg (Kleiner Donner) Patrick Bach (Kleiner Dachs) Julia Fölster (Regenbogen) Wolf Frass (Großer Adler) Originaltitel: Yakari Regie: Xavier Giacometti Drehbuch: M.-Luz Drouet, C. Le Roux, S. Melchior-Durand, E. Rondeaux, M. Coulon, M. Mamoud