Horseland, die Pferderanch Ich bin ich! / Gerüchteküche USA 2006-2008 Ich bin ich!: Ein wichtiges Turnier steht bevor und alle hoffen, dass Alma mit ihrem rasanten, aber riskanten Reitstil den Sieg für Horseland erringt. Als ihre härteste Konkurrentin ihr vorwirft, Alma habe nicht die Disziplin eines Champions, versucht Alma, sich einen neuen, konzentrierteren Reitstil anzugewöhnen. Unterstütz wird sie dabei von Zoe, die nach einem Streit mit ihrer Schwester neue Kontakte sucht. Kurz vor dem Wettkampf wird Alma klar, dass sie ihre Konkurrentin nicht mit deren Waffen schlagen kann. Sie besinnt sich auf ihre Stärke und gewinnt das Turnier mit einem wilden, kraftvollen Ritt. Gerüchteküche: Benny und Molly sprechen über eine Sängerin namens "Sarah Malone", über die in der Boulevardpresse berichtet wird. Zoe belauscht zufällig einen Teil des Gesprächs, in dem sich Molly sehr abfällig über diese Sängerin äußert und glaubt, es gehe um Mollys Freundin Sarah. Zoe erzählt sofort den anderen von Mollys Bemerkungen über "Sarah" und sorgt dafür, dass Molly von allen geschnitten wird. Molly wiederum hat keine Ahnung, warum die anderen nichts mit ihr zu tun haben wollen und beschließt traurig, Horseland zu verlassen. Bei einem Ausritt sorgen die Pferde dafür, dass sich Sarah und Molly begegnen und das Missverständnis aufklären können. Die Mädchen entschuldigen sich bei Molly und versprechen sich gegenseitig, in Zukunft miteinander und nicht übereinander zu reden. Sprecher: Mia Diekow (Alma) Sonja Stein (Molly) Nicole Hannak (Sarah) Simona Pahl (Zoey) Originaltitel: Horseland Regie: Karen Hyden Drehbuch: Carter Crocker Musik: Ron Wassermann