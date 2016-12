KI.KA 12:55 bis 13:20 Trickserie Die fantastische Welt von Gumball Der Schwindler / Die Lücke USA, IRL, D, GB 2011 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Der Schwindler: Nachdem Gumball und Darwin entdeckt haben, dass das Diplom ihres Rektors gefälscht ist, versucht Mr. Brown mit allen Mitteln, das Stillschweigen seiner Schüler zu erkaufen. Die Lücke: Gumball und Darwin glauben, dass es an ihrer Schule nicht mit rechten Dingen zugeht. Während sie überzeugt sind, dass eine ihrer Mitschülerinnen verschwunden ist, scheint sich ansonsten keiner an sie erinnern zu können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Amazing World of Gumball Regie: Mic Graves, Ben Bocquelet, Antoine Perez, Karin Lehmann Drehbuch: Jon Foster, James Lamont, Ben Bocquelet, Mic Graves, Karin Lehmann Musik: Ben Locket