Trickserie Au Schwarte! - Die Abenteuer von Ringel, Entje und Hörnchen Regeln USA 2004 Stereo Regeln: Heute erzählt Opa Ringel die Geschichte von Molly und ihrem Lämmchen. Seine kleine Schwester wollte damals unbedingt auf ein Lamm aufpassen und überredete schließlich ihre Eltern dazu. Die stimmten unter der Bedingung zu, dass sich Molly an bestimmte Regeln zu halten habe. Nachdem das kleine Schaf die Küche der Familie verwüstet hatte, galten ab sofort strengere Regeln. Doch Molly wollte oder konnte sich einfach daran halten. Sie nahm das kleine Tier sogar verbotenerweise mit in die Schule. Als dieses dann schließlich ihre Brombeeren auffraß, verstand Molly den Sinn von Regeln! Sprecher: Christian Zeiger (Ringel) Andreschka Großmann (Entje) Sebastian Schulz (Hörnchen) Roland Hemmo (Willy) Hasso Zorn (Opa) Friedel Morgenstern (Molly) Hans-Jürgen Dittberner (Patrick) Originaltitel: Jakers! The Adventures of Piggley Winks Regie: John Over Drehbuch: Sindy McKay Musik: Mike Tavera, Steve Marson, Geoff Levin, Harriet Schock