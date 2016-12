KI.KA 07:05 bis 07:24 Trickserie Feuerwehrmann Sam Das supergruselige Frostmonster / Der Pontypandy-Gokart-Cup GB 2007-2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Das supergruselige Frostmonster: Norman will einen supergruseligen Monsterfilm in den verschneiten Bergen drehen. Aber Mandy und Sarah finden seine Einfälle überhaupt nicht gruselig. Das ändert sich dramatisch, als Norman die beiden, entgegen der Warnung von Feuerwehrmann Sam, einen abgesperrten Abhang hinunterrodeln lässt. Ein Glück, dass Sam und Elvis gerade ganz in der Nähe einen Skikurs unter Pennys Anleitung besuchen. Der Pontypandy-Gokart-Cup: Wie jedes Jahr findet der große Pontypandy-Gokart-Cup statt und dieses Mal will Norman endlich gewinnen. Doch ganz neue Konkurrenz taucht auf: mit Joe und Mike treten auch zwei Erwachsene beim Rennen an. Jeder von ihnen will beweisen, dass er einen schnelleren Gokart als der andere bauen kann. Zunächst hat Joe mit seinem Raketenantrieb die Nase vorn, doch dann streikt seine Steuerung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fireman Sam Regie: Jerry Hibbert Drehbuch: Andrew Brenner, Mellie Buse, Jan Page, Dave Ingham, Lee Pressman, Laura Beaumont, Paul Larson Musik: David Pickvance

