ARTE 22:00 bis 23:45 Drama Araf - Im Niemandsland TRK, D, F 2012 Stereo 16:9 HDTV Die beiden 18-jährigen Freunde Zehra und Olgun arbeiten in einem Autobahnrestaurant in der türkischen Provinz. Ihre Freizeit verbringen die beiden Jugendlichen meist vor dem Fernseher und hoffen, dass ihr Leben später so aussehen wird wie das in den Seifenopern. Olgun träumt von der Teilnahme an einer Gameshow und dem Gewinn des Hauptpreises. Damit könnte er Zehra ein besseres Leben ermöglichen und endlich seine Liebe gestehen. Doch Zehra hat ihre eigenen Pläne: Sie verliebt sich in den 20 Jahre älteren Lkw-Fahrer Mahur, der eines Wintertages an der Servicestation auftaucht. Durch ihn entdeckt Zehra ihren Körper, ihre Sexualität und ihr Selbstbewusstsein. Vergeblich versucht Olgun, sie durch gewagte Aktionen zu beeindrucken. Und dann bemerkt Zehra auch noch, dass sie schwanger ist eine Unmöglichkeit in der konservativen Dorfgemeinschaft ... Schauspieler: Neslihan Atagül (Zehra) Özcan Deniz (Mahur) Baris Hacihan (Olgun) Nihal Yalcin (Derya) Ilgaz Kocatürk (R?fat) Yasemin Conka (Meryem) Feride Karaman (Feride) Originaltitel: Araf Regie: Ye?im Ustao?lu Drehbuch: Ye?im Ustao?lu Kamera: Michael Hammon Musik: Marc Marder