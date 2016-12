ARTE 16:00 bis 16:25 Dokumentation Royal Dinner Was Marie-Antoinette liebte F 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken In Weinschaum überbackene Austern an Kresse und Spinat, Ente à l'Orange, Birne Helene mit warmer und kalter Schokolade Michel Roth lässt sich von den Produkten und dem Zeitgeist einer Epoche für ein Menü inspirieren, das fein genug für den verwöhnten Gaumen einer Königin gewesen wäre. Mit Rat und Tat stehen ihm bei der Einstimmung und den Vorbereitungen die Historikerin und Duft-Expertin Elisabeth de Feydeau, der Ernährungshistoriker Marc de Ferrière und der Küchenchef des weltberühmten Pariser Sternerestaurants La Tour d'Argent, Laurent Delarbre, zur Seite. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michel Roth, Caroline Mignot Gäste: Gäste: Elisabeth de Feydeau (Historikerin), Mac de Ferrière (Ernährungshistoriker), Laurent Delarbre (Küchenchef) Originaltitel: Royal Dinner Regie: Matthieu Valluet