ARTE 12:55 bis 13:20 Dokumentation Entdeckungsreisen ans Ende der Welt Äthiopien - Das Omo-Tal USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Äthiopien ist das einzige afrikanische Land, das nie unter europäischer Kolonialherrschaft stand. Einige der Stämme, die seit Jahrhunderten hier ansässig sind, leben so abgeschieden von der Zivilisation, dass ihnen nicht einmal bewusst ist, dass ihr Land mittlerweile Äthiopien heißt. Um diese faszinierenden Volksstämme zu porträtieren, fährt der Fotograf Art Wolfe diesmal in das schwer zugängliche Omo-Tal, wo über 200.000 Ureinwohner leben. Über beinahe unpassierbare schlammige Straßen und durch überflutete Flussläufe bahnt er sich seinen Weg bis zu den hier heimischen Stämmen der Hamer, Karo und Surma. Er fotografiert ihre kunstvollen Körperbemalungen und darf an einigen ihrer traditionellen Riten teilnehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Travels to the Edge with Art Wolfe Regie: Karel Bauer/Sean White