National Geographic Wildlife 18:35 bis 19:25 Dokusoap Der Hundeflüsterer Aggressionsbewältigung USA 2012 2016-12-07 07:15 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Rockstar und Sänger Robert Schwartzman freut sich, wenn er nach seinen Auftritten von Pit Bull-Dame Sandy begrüßt wird. Das Tier macht ihm jedoch auch große Probleme: Es reagiert äußerst aggressiv auf andere Hunde und hat sogar schon einen Menschen gebissen. Cesars zweiter Fall führt ihn zu dem Produzenten Paul Dini, Besitzer zweier extrem rebellischen Boston Terrier. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paul Dini (Himself - Guest) Misty Lee (Herself) Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Dog Whisperer