Tierbabys ganz groß Die Amazonasüberleber NZ 2016 Welche Tierbabys haben die besten Überlebenschancen in der von Raubtieren nur so wimmelnden Kinderstube des Regenwalds am Amazonas? Das gut getarnte Faultier oder die Harpyie, die ihre Nester weit oberhalb der Baumkronen anlegt? Sind die Verstecke der Kaimane sicher oder hat der Riesenotter die beste Überlebensstrategie entwickelt? Die nur 60 Zentimeter langen Anacondababys gleiten nach ihrer Geburt völlig ungeschützt durch den Amazonas - und sind so buchstäblich ein gefundenes Fressen für viele Raubtiere. Jaguarjunge müssen hingegen lernen, dass Taranteln nicht unbedingt die besten Spielkameraden sind. Originaltitel: Animal Babies