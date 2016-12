National Geographic Wildlife 12:50 bis 13:35 Dokumentation Tiere außer Rand und Band Spiel mit dem Feuer USA 2015 2016-12-12 03:30 Stereo 16:9 HDTV Merken Eigentlich wollten sie Netze auswerfen, doch dann kam alles ganz anders: Eine Gruppe Fischer gerät mit einer riesigen Anakonda aneinander. In einer weiteren Episode stößt ein Feldforscher mit einem Elch zusammen. Und dann ist da noch der Badestrand, für den sich plötzlich unzählige Haie interessieren. Bei "Tiere außer Rand und Band" stehen einmal mehr dramatische Bilder auf dem Programm, die von ebenso überraschenden wie brandgefährlichen Begegnungen zwischen verschiedenen Welten erzählen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Animals Gone Wild