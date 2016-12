National Geographic Wildlife 09:40 bis 10:25 Dokumentation Das Leben der Pinguine USA 2013 2016-12-25 13:40 Stereo 16:9 HDTV Merken Ob auf antarktischen Schneedecken oder im Eismeer Richtung Neuseeland: Perfekt an den extremen Lebensraum angepasst, meistern Kaiserpinguine auf faszinierende Weise ihr Leben im ewigen Eis. Dabei können sie in einer Kolonie bis zu 200 Kilometer zu den Brutplätzen zurücklegen, um ihre Eier im antarktischen Sommer vor der Schneeschmelze zu bewahren. Hier begegnen sie nicht nur ihren natürlichen Feinden, sondern auch Forscherteams, die den Entdeckungsdrang der Vögel wecken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: A Penguin's Life