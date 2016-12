Kinowelt 20:15 bis 21:50 Abenteuerfilm Aguirre, der Zorn Gottes D 1972 16:9 20 40 60 80 100 Merken 1 Deutscher Filmpreis Einige Jahrzehnte nach der Zerstörung des Inka-Reiches begibt sich eine spanische Expedition auf eine Reise über den Amazonas, um Gold und Schätze zu finden. Doch im Dschungel herrschen andere Gesetze und als die Schwierigkeiten immer größer werden, setzt sich der skrupellose Don Aguirre an ihre Spitze. Kultfilm von Regisseur Werner Herzog mit Klaus Kinski, dessen komplette Crew nur aus acht Personen bestand, die bei den Dreharbeiten ebenso an ihre mentalen, körperlichen und finanziellen Grenzen stießen wie die Helden des Dramas selbst. "Eine Sternstunde der Zusammenarbeit zwischen Werner Herzog und Klaus Kinski." (Quelle: Heyne Filmlexikon) "[...] ein farbenprächtiges, körpergewaltiges Bewegungsgemälde." (Quelle: Süddeutsche Zeitung) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Klaus Kinski (Lope de Aguirre) Helena Rojo (Inez de Atienza) Del Negro (Gaspar de Carvajal) Ruy Guerra (Don Pedro de Ursua) Peter Berling (Don Fernando de Guzman) Cecilia Rivera (Flores) Alejandro Repullés (Gonzalo Pizarro) Originaltitel: Aguirre: The Wrath of God Regie: Werner Herzog Drehbuch: Werner Herzog Kamera: Thomas Mauch Musik: Popol Vuh Altersempfehlung: ab 12