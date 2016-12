Kinowelt 18:55 bis 20:15 Komödie Ach, diese Frauen S 1964 16:9 20 40 60 80 100 Merken TV Spielfilm: Highlight-Tipp Der Musikkritiker Cornelius zieht für ein paar Tage in die abgeschirmte Villa eines berühmten Cellisten, dessen Biografie er gerade schreibt. Da ihm der Musiker ein Interview verweigert, befragt Cornelius stattdessen die Frau und die sechs Geliebten des Meisters, die ebenfalls in dem extravaganten Haus leben. Auf diese Weise erfährt er pikante Details aus seinem Privatleben, mit denen er den Künstler erpresst: Cornelius will den Meister zwingen, ein von ihm selbst komponiertes Stück zu spielen. Ein Vorhaben mit fatalen Folgen... Erster Farbfilm von Meisterregisseur Ingmar Bergman. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jarl Kulle (Cornelius) Bibi Andersson (Humlan) Harriet Andersson (Isolde) Eva Dahlbeck (Adelaide) Karin Kavli (Madame Tussaud) Gertrud Fridh (Traviata) Mona Malm (Cecilia) Originaltitel: För att inte tala om alla dessa kvinnor Regie: Ingmar Bergman Drehbuch: Ingmar Bergman, Erland Josephson Kamera: Sven Nykvist Musik: Erik Nordgren Altersempfehlung: ab 16