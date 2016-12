Kinowelt 13:05 bis 14:30 Komödie Vorname Carmen F 1983 16:9 SW 20 40 60 80 100 Merken Ausgezeichnet mit dem Goldenen Löwen, Venedig Ausgezeichneit mit dem Technik-Preis, Venedig Regisseur Jean Godard hat sich in eine psychiatrische Anstalt zurückgezogen, wo er sich geborgen fühlt. Als ihn seine Nichte Carmen besucht, um ihn für ein Filmprojekt zu gewinnen, ahnt er nicht, dass sie die Dreharbeiten inszeniert, um eine Bank zu überfallen. Dabei trifft sie auf den Sicherheitsbeamten Joseph, der sich Hals über Kopf in sie verliebt und den Gaunern anschließt. Diese schmieden bereits Pläne für den nächsten Coup, während Joseph Carmen immer mehr verfällt. Kuriose Mischung, mit der Jean-Luc Godard ("Außer Atem") Anfang der 80er Jahre einmal mehr bewusst die Konventionen des Erzählkinos sprengte. Quelle: mediabiz.de In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Maruschka Detmers (Carmen X) Jacques Bonnaffé (Joseph Bonnaffé) Myriem Roussel (Claire) Christophe Odent (Der Chef) Hippolyte Girardot (Fred) Jean-Luc Godard (Onkel Jeannot) Eloïse Beaune (Eloïse) Originaltitel: Prénom Carmen Regie: Jean-Luc Godard Drehbuch: Anne-Marie Miéville Kamera: Raoul Coutard, Jean-Bernard Menoud Altersempfehlung: ab 16