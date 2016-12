National Geographic People 00:45 bis 01:30 Dokumentation Living Free With Kimi Werner SIN 2016 2016-12-13 13:05 Stereo 16:9 HDTV Merken Kimi Werner hat bereits viele Menschen kennengelernt, die eine Art Teilzeitausstieg praktizieren. In dieser Folge möchte sie jedoch herausfinden, was es bedeutet, wirklich aus der Gesellschaft auszubrechen. Und so stürzt sie sich in ein Abenteuer namens Ben Assado. Der ehemalige Akademiker hat sein geschäftiges Leben in der Stadt mit dem isolierten Dasein auf einer Insel weit draußen im Südpazifik getauscht. Bei ihm lernt Kimi zu fischen, essbare Pflanzen zu ernten und auch, dass man manchmal töten muss, um zu überleben. Die Zeit auf dem einsamen Eiland hält fraglos einige wichtige Lektionen bereit... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Living Free With Kimi Werner